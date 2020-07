Il lettore segnala sacchi maleodoranti abbandonati nella strada 139 a Triscina

Un nostro lettore ci segnala l’abbandono di 8 sacchi neri nella via 139 a Triscina di Selinunte già da diversi giorni e chiede l’aiuto di Primapaginacastelvetrano per farli rimuovere. I fatti risalgono a parecchi giorni fa quando qualche incivile non ha differenziato adeguatamente inserendo anche rifiuti organici e scarti di alimenti all’interno dei sacchi. Gli operatori, verificata la non corretta separazione dei rifiuti, non li hanno ritirati ed i sacchi giacciono li abbandonati da molti giorni. Con il caldo e con la presenza di organico al proprio interno, ha iniziato a sprigionarsi un insopportabile olezzo che arriva fino alle case vicine. Il nostro lettore ci segnala di aver chiamato gli uffici comunali per chiedere il ritiro, ma niente è accaduto, per questo si è rivolto alla nostra redazione. Noi non possiamo che segnalare la cosa all’assessore Irene Barresi, da sempre sensibile alle problematiche …









