Dal 01 agosto nei week-end sarà istituita l’isola pedonale a Triscina

Anche la borgata di Triscina di Selinunte avrà la sua isola pedonale. Una buona notizia per turisti,residenti e commercianti che potranno concedersi una passeggiata o gustare un gelato o una pizza in totale sicurezza nel tratto di strada nei pressi del teatro Franchi-Ingrassia che fra pochi giorni riprenderà la programmazione degli spettacoli. Lo ha stabilito la civica amministrazione con l’ordinanza n° 55 , firmata dal Comandante della Polizia Municipale Simone Marcello Caradonna, che prevede di istituire in via sperimentale dal 01 al 3o agosto un’isola pedonale nella Frazione di Triscina di Selinunte nella via Del Mediterraneo, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via 6 e l’intersezione con la via 43, dalle ore 21:30 alle 00:30 nei giorni di sabato e domenica.









