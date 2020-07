Coronavirus, salgono a cinque i contagiati in provincia. Positiva una donna di Partanna

Aumentano a cinque i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Si registra, infatti, un nuovo caso positivo a Partanna.

Si tratta di una donna sessantenne che è rientrata nel Comune della Valle del Belice, lo scorso 11 luglio, da Panama. La donna si trova in quarantena ed è asintomatica. Per quanto riguarda gli altri casi, sempre positivo il marittimo di Mazara del Vallo, due donne a Marsala e il caso della donna di Alcamo, risultata positiva poco prima del parto.

I numeri dell’epidemia da Coronavirus in provincia: 136 i malati totali e di questi 126 guariti, 5 deceduti e cinque che si trovano in isolamento.

L’Asp comunica di aver effettuato 19.785 tamponi e 9.480 test sierologici su personale sanitario.











Leggi la notizia completa