Coronavirus, 19 nuovi casi in Sicilia. Al Senato votata la proroga dell’emergenza al 15 ottobre

E’ nuovamente a doppia cifra il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in un giorno in Sicilia. Ieri si sono registrati 19 positivi, scendono a due le persone ricoverate in terapia intensiva.

I dati regionali – I nuovi casi sono così distribuiti: 5 a Catania, uno a Palermo, 4 a Messina, uno ad Agrigento e 8 a Ragusa, dove ad essere positivi sono i migranti che risiedono nell’hotspot di Pozzallo. Sono 7 le persone guarite e sono 29 i ricoverati in ospedale, 2, come dicevamo in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 175 persone. In totale i siciliani attualmente positivi al Covid sono 206. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.022 tamponi. E in totale sono 3.215 le persone fino a questo momento malate di Coronavirus che ha causato la morte di 283 persone.

I dati trapanesi – Rimangono 4 le persone positive e asintomatiche in provincia di Trapani, si tratta di due donne a Marsala, …









