Caserta. Scarti di segheria e plastica in fiamme, blitz della Forestale

Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise, durante l’espletamento di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno dei “roghi tossici” nell’ambito della problematica di emergenza ambientale della c.d. “Terra dei Fuochi”, in agro del comune di Macerata Campania (CE), hanno scorto un fumo di colore scuro levarsi da un fondo limitrofo alla via Ponteselice.

A poca distanza dal cumulo è stata rinvenuta una persona con il quale si è proceduto in contraddittorio ad ispezionare visivamente il cumulo, per quanto possibile, considerando che vi era un forte vento, e che l’aria era irrespirabile, constatando che erano stati dati alle fiamme dei rifiuti presumibilmente prodotti da attività di segheria.

Immediatamente si è proceduto a contattare i VV.F. della squadra “Terra dei Fuochi” di Marcianise che sono giunti sul posto …









