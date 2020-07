Aurelio “Re delle Granite” e il suo amore per i più deboli – VIDEO

Maestro pasticcere, “re delle granite” ma, soprattutto, amico affettuoso di bambini e anziani. La passione per la preparazione della granita di limone è diventata per lui occasione di incontro, di relazioni ma anche di vicinanza verso i più deboli. Ecco perché Aurelio Licata, 83 anni, non ha mai smesso, parallelamente alle vendite al pubblico, di offrire la sua eccezionale granita ai bambini, agli anziani e ai detenuti.

Ogni mattina lui apre il suo piccolo bar al porto di Sciacca, dove si respira aria di famiglia: entrarvi dentro è come fare un tuffo nella Sicilia di decenni addietro. Arredamento spartano e un angolo dedicato al laboratorio della granita di limone. Una squisitezza siciliana preparata solo con pochi ingredienti: acqua, zucchero e limone. «Il trucco? Sta nella qualità dei limoni», racconta Aurelio Licata. Da lui arrivano da ogni parte del mondo per gustare la granita o …









