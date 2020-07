Alcamo Edilizia Sociale Sostenibile: lunedì, Centro Congressi Marconi la presentazione del progetto di riqualificazione

E’ in programma per lunedì 3 agosto alle ore 11, presso il Centro Congressi Marconi (Corso VI Aprile), l’incontro di presentazione del progetto “Alcamo Edilizia Sociale Sostenibile”, che interessa la riqualificazione di venti unità abitative, in via Mistretta, in un fabbricato di proprietà del Comune di Alcamo.

Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di un Centro Servizi Socio Assistenziali e altri servizi comuni (cucina e zona living condivise e spazi per le associazioni) ed il recupero dell’area “Parco Barone Pastore”, uno spazio urbano verde e completamente attrezzato.

L’attività, frutto di un Protocollo d’intesa tra Amministrazione comunale di Alcamo e IACP di Trapani, è promossa nell’ambito dell’azione 9.4.1 dell’Asse 9 del PO FESR Sicilia 2014/2020 che prevede: “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica …









