Università, Ersu Palermo: “570 mila euro di contributi anti-Covid a studenti”

In pagamento i benefici del bando per i sussidi straordinari

Il C. di A. (presieduto dal professore Giuseppe Di Miceli e composto dalla rappresentante dei docenti universitari, Antonella Sciortino, e dai rappresentanti degli studenti Adelaide Carista, Giorgio Gennusa ed Emanuele Nasello) ha varato, durante l’ultima seduta, la copertura finanziaria del 100% di richieste di sussidi straordinari cui gli studenti universitari, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale hanno potuto partecipare attraverso l’apposita piattaforma online: sono pervenute nei termini 1067 domande da parte di studenti del bacino dell’ERSU Palermo (anche non partecipanti al bando di concorso 2019/2020) che, a causa dell’emergenza Covid-19, si sono trovati in particolari difficoltà economiche.

Oggi vengono erogati, quindi, numero 906 contributi straordinari (tutte le richieste risultate ammissibili) da 800 euro (400 euro ai 385 studenti che già hanno percepito 400 euro di contributo Covid riservato agli studenti risultati …









