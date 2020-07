Trapani, via ai cantieri della fibra ottica ultraveloce

ACCORDO COL COMUNE: OPEN FIBER INVESTE 8 MILIONI D’EURO

Previsto il cablaggio di 23mila unità immobiliari grazie a 13mila km di cavi in fibra

Conclusione dei lavori entro 18 mesi, ampio riutilizzo di infrastrutture esistenti

La Città tra i due mari si prepara alle sfide del futuro digitale. Sono infatti partiti i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica, una infrastruttura all’avanguardia capace di assicurare a cittadini e imprese accesso al web a prestazioni inedite. La rete d’ultima generazione targata Open Fiber è realizzata in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fin dentro casa) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. L’avvio dei cantieri segue la convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale …









Leggi la notizia completa