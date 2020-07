Trapani, ad Agosto i festeggiamenti patronali per Sant’Alberto e la Madonna di Trapani

Da sabato 1 agosto inizia a Trapani la tradizionale “quindicina” che si concluderà domenica 16 con la solennità della Madonna di Trapani patrona della Diocesi.

Il programma dei festeggiamenti patronali si adegua alla nuova situazione dettata dalle norme anti Covid-19 e dunque quest’anno non prevede le tradizionali processioni in onore di Sant’Alberto degli Abbati e della Madonna di Trapani né i giochi di fuoco ma conferma i valori e lo spirito da cui queste feste sono nate con in più alcuni momenti – conferenze, concerti, veglie – per rinnovare la devozione ai santi patroni della città di Trapani e dell’intera chiesa trapanese.

Le Sante messe pontificali del vescovo Pietro Maria Fragnelli per la festa di Sant’Alberto e per la solennità della Madonna di Trapani saranno tramesse in diretta televisiva per raggiungere il maggior numero di fedeli …









