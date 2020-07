Suv contro autocisterna sulla provinciale 56, tra Triscina e Campobello. Tre feriti

Un violento incidente , che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, si è verificato, a fine mattinata sulla strada provinciale 56 nel territorio di Castelvetrano, proprio al confine con il territorio Campobello di Mazara. Una Range Rover Bianca che proveniva dalla Sp. 81 diramazione per Triscina, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’autocisterna nei pressi dell’incrocio. I tre turisti che erano a bordo dell’auto hanno riportato ferite e contusioni non gravi e sono stati condotti dai sanitari intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano.







Foto E. Indelicato









