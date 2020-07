Stagnone di Marsala, finalmente iniziati i lavori di ripristino dei pontili 

Meglio tardi che mai. I pontili dello stagnone di Marsala dovevano essere già sistemati entro luglio, ma si attendeva il via libera per poter iniziare i lavori, garantiti dai centomila euro stanziati dalla Regione.

Ieri, finalmente, la situazione si è sbloccata e anche se in ritardo sulla tabella di marcia, operai e mezzi sono all’opera per riqualificarli, metterli in sicurezza e farli tornare fruibili.

Se sui lavori e la messa in sicurezza c’è la certezza, non si sa, invece, ancora nulla sulla loro gestione futura. L’ex provincia, ormai è chiaro che non è in grado di gestirli, visti i pochi fondi a disposizione.

In ballo, tra le diverse opzioni, c’è la privatizzazione o l’affidamento al Comune di Marsala dei 9 pontili e del solarium della Laguna. Ad oggi non c’è nulla di certo e sembra che il tutto si deciderà a …









