Salemi, presentato il libro “Personalità salemitane degne di memoria”

Sabato pomeriggio 25 luglio c.a., nella location del Castello arabo-svevo di Salemi, Salvatore Agueci, autore del libro “Personalità salemitane degne di memoria”, Quick Edizioni, ha invitato i presenti a celebrare con lui (non “presentazione” tradizionale del lavoro poiché – ha detto – «sono loro, le personalità, che si stanno presentando a noi con l’autorevolezza di chi ha fatto la storia di questo Paese e di Salemi in particolare»), circa ottanta personaggi, che meritano essere messi all’attenzione della cittadinanza e non solo.

Dopo l’introduzione dell’Assessore alla Cultura, Vito Scalisi, la relazione del Sindaco, Domenico Venuti, estensore della Prefazione, e la lettura dei messaggi inviati dal vescovo di Trapani, Mons. Pietro Maria Fragnelli, e dall’Onorevole Ferdinando Russo, che richiamavano al ricordo e all’impegno per tenere viva la memoria, l’Autore …









