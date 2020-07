Salemi, inciampa su un tombino e riporta diversi traumi. Donna risarcita

Salemi. Ammonta a 5 mila euro il risarcimento danni che il Comune di Salemi ha dovuto pagare nei confronti della signora N.B.

Era il 2017 quando la signora in questione, mentre percorreva a piedi Via Giovanni Amendola, a causa delle rovinose condizioni del manto stradale e della presenza sullo stesso di un rialzo in cemento posto in adiacenza ad un tombino, non segnalato, è caduta per terra, riportando diversi traumi.

La donna si è quindi rivolta all’avvocato Margherita Gucciardi che ha proposto inizialmente un risarcimento danni per il sinistro subito dalla propria assistita pari a 14.500 euro, invitando, in un secondo momento, l’Ente a stipulare una negoziazione.

Dopo una serie di contatti diretti e trattative intercorse tra l’avvocato Ciaravino (difensore del Comune) e l’avvocato Gucciardi si è finalmente giunti ad un accordo che ha fissato il risarcimento nei confronti della signora N.B. a 5 …









