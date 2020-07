Revocata la seduta di consiglio comunale del 30 luglio

Il Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, Avv. Patrick Cirrincione, vista la propria determinazione prot. n. 30566 del 24/07/2020, con la quale ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 30/07/2020, alle ore 9,30; Rilevato che il Responsabile della VIII Direzione, con nota protocollo di Settore n. 31 del 28/07/2020, ha comunicato che i termini di scadenza delle proposte di deliberazioni di cui ai punti 2 e 3 dell’Ordine del Giorno del Consiglio già fissato per il 30 luglio p.v. sono stati prorogati al 30 settembre 2020 e che pertanto sono venute meno le motivazioni del carattere di urgenza, con cui le proposte di deliberazioni sono state inviate nelle commissioni di competenza; Considerato, che è opportuno e necessario revocare la seduta del Consiglio Comunale di cui sopra determina di revocare la seduta del Consiglio Comunale convocata per il giorno 30 luglio 2020, alle ore 9.30.









Leggi la notizia completa