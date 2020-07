Poste Italiane tra le aziende più attrattive del mondo del lavoro per gli studenti universitari in Sicilia

L’Azienda, è al primo posto sia per Work-Life Balance sia tra le aziende del settore logistico

Poste Italiane è tra le aziende più attrattive del mercato del lavoro in Italia per gli studenti universitari. È quanto emerge dalla classifica “Most Attractive Employer 2020 – Studenti”, al termine di uno studio curato da Universum Global, società svedese leader nell’employer branding che ha l’obiettivo di individuare le ambizioni di carriera dei talenti di domani.

Lo studio ha coinvolto 36mila studenti provenienti da 130 diverse aree di studio di 48 atenei di tutta Italia tra i quali spiccano in maniera significativa le Università della Sicilia, come l’Università degli Studi di Palermo (UNIPA) e l’Università degli Studi di Catania (UNICT).

Le risposte raccolte hanno permesso di individuare le aspirazioni di carriera e le preferenze degli studenti, i datori di lavoro …









