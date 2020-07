Petrosino, oggi la disinfestazione in via Gioberti e Garibaldi

Verrà eseguito questa sera a Pettrosino, con inizio alle ore 23, un intervento di disinfestazione in via Gioberti e in via Garibaldi. Lo rende noto l’ufficio tecnico comunale.

“Si consiglia – scrive l’ufficio in una nota – in via del tutto precauzionale, di non sostare nelle aree oggetto di trattamento durante le fasi di intervento e nelle due ore successive, chiudere le finestre e ritirare eventuale biancheria stesa. Si suggerisce anche di coprire eventuali piante da orto che si trovano sul fronte strada e lavare con acqua e sapone neutro eventuali giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata”.

Riparazione conduttura idrica – L’Ufficio Tecnico comunale informa i cittadini che l’intervento di riparazione alla conduttura idrica principale già programmato si effettuerà domani 29 luglio e per questo motivo, mercoledì prossimo verrà momentaneamente sospesa l’erogazione idrica.

