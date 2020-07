Paceco, firmato accordo per il canone concordato dei contratti di affitto 

Un accordo per la stipula dei contratti di affitto a canone concordato per le abitazioni del Comune di Paceco. A sottoscriverlo è il Sunia Cgil, il sindacato nazionale unitario degli inquilini e assegnatari, insieme alla Sicet Cisl e alla Uniat Uil e alle associazioni di categoria che rappresentano i proprietari di immobili.

L’accordo, siglato per il Comune di Paceco, si propone di stipulare contratti di affitto a uso abitativo che diano la possibilità ai proprietari di usufruire delle agevolazioni fiscali con la riduzione dell’Imu e con la cedolare secca fissata al 10 per cento.

“L’accordo siglato – dice Salvatore Giacalone presidente provinciale del Sunia – è molto importante per i cittadini perché punta a evitare gli affitti in nero e a rendere i canoni conformi rispetto alle condizioni socio economiche della popolazione. In particolare, l’accordo offre ai cittadini l’ …









