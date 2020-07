Mazara, domani al Sunny sarà presentato “I fell in Lovendon”, romanzo d’esordio di Rossella Occhipinti

Domani sera, alle 19,30 presso il Sunny Club” del lungomare Hopps di Mazara del Vallo, si terrà la presentazione del romanzo “I fell in Lovendon- Come innamorarsi a Londra” della giovane mazarese Rossella Occhipinti. A moderare l’incontro con l’autrice sarà la prof.ssa Francesca Incandela.

“I fell in Lovendon”, pubblicato dalla Pluriversum Edizioni di Ferrara, è il romanzo d’esordio di Rossella Occhipinti, insegnante di lingua e letteratura inglese e francese. E’ traduttrice e interprete, parla sette lingue e ha navigato per otto anni sulle navi da crociera, terminando il giro del mondo nel 2019. È stata naufraga della Costa Concordia affondata il 13 gennaio 2012 nei pressi dell’isola del Giglio.

Rossella Occhipinti (in foto copertina con il suo romanzo) scrive e legge per passione.









