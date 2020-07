Marsala, scrive Emmanuele sulla campagna elettorale appena iniziata

Chi mi conosce sa che ho sempre seguito e sposato le ideologie dell’unico movimento che ha risvegliato in me la speranza di una politica pulita fino ad arrivare quest’anno a candidarmi per il consiglio.

La campagna seppur appena iniziata mi sta regalando sensazioni e situazioni che vorrei condividere con voi.

Bellissimo intanto ricevere parole di stima da chi proprio non ti aspetti, il conoscente a cui chiedi un appoggio per affrontare questa battaglia che si mostra subito disponibile elogiando la mia onestà. Ma c’è anche il rovescio della medaglia, percepire il dissenso di quelle persone il cui voto doveva essere certo, sentendosi dire: sei una persona stupenda e meritevole ma purtroppo il tuo nome nella mia sezione non può spuntare.

Sentirsi dire da chi si lamenta di continuo del marcio della politica e dei volti storici della politica Marsalese che io non …









