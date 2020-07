Marsala, la plastica bruciata e i disagi dei cittadini in contrada Sant’Anna

Continuano ad essere accesi giornalmente i fuochi in contrada San’Anna.

Qualcuno continua indisturbato a bruciare plastica, spesso il nylon delle serre, ma anche tanti sacchetti di spazzatura. I cittadini della zona sono stanchi di una situazione insostenibile, di degrado e pochi controlli.

“Tutti i giorni e cosi, siamo abbandonati – ci scrive il nostro lettore Rino che abita in zona -. Spazzatura, cani randaggi, topi e poi gli incendi della plastica che non ci fanno respireare tutte le sere. Inoltre c’è anche la musica ad alto volume tutti i venerdì e sabato”.









