Le vicende lombarde, il Governatore Fontana e la riflessione su Marsala 2020

Le vicende lombarde ai tempi del Coronavirus. Gli avvenimenti che riguardano la prima regione dello stivale per PIL che è ai livelli austriaci. Proprio l’Austria ebbe alle sue dipendenza per mezzo secolo il regno Lombardo-Veneto insieme al Friuli. Lo storytelling degli eventi hanno riguardato la gestione della Sars-cov-2.

La Regione ha in Attilio Fontana della Lega il suo “governatore”. Il presidente battibeccó con l’esecutivo nazionale, sulle competenze per l’istituzione delle zone rosse per contenere il virus. Fontana ebbe torto poiché la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 recita in un passaggio dell’articolo 3: la potestà legislativa nelle materie concorrenti spetta alle regioni, la tutela della salute lo è, salvo che nella determinazione dei principi fondamentali, che è riservata allo Stato.

Il governo nazionale li stabilí nel decreto legge nr° 6 del 23 febbraio 2020, convertito successivamente in legge. Gaffe nell’indossare la mascherina ma soprattutto, mettersi in autoisolamento non avendo il …









