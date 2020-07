La spiaggia di Marausa è pulita a metà e poco sicura

La spiaggia di Marausa Lido è pulita solo parzialmente e non è sicura. E’ la denuncia che fa il nostro lettore Giuseppe.

“A mio avviso la pulizia della spiaggia di Marausa è parziale – ci scrive Giuseppe -, perché metà viene pulita e metà no. Ho parlato personalmente con gli operatori che effettuano la pulizia quasi ogni mattina con un mezzo apposito, e mi hanno riferito che hanno avuto questi disposizioni”.

“Inoltre vi segnalo quello che è davvero un problema di sicurezza pubblica. Come si vede dalle foto, la spiaggia è la strada sono ormai un’unica cosa, senza la minima protezione per chi si trova sulla spiaggia. Io sto qui da 45 anni e fortunatamente non è mai successo nulla. Ma se un’auto sbanda o perde il controllo, può seriamente far del male a qualcuno – conclude Giuseppe-. Deve scapparci il morto perché poi si …









Leggi la notizia completa