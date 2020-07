Il Comune di Partinico sciolto per mafia

Il comune di Partinico sciolto per infiltrazioni mafiose.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento per mafia del Consiglio comunale di Partinico per i prossimi diciotto mesi.

Partinico sarebbe dovuta andare al voto ad ottobre, elezioni che saltano a questo punto.

L’ispezione dei mesi scorsi all’interno del Municipio, condotta da carabinieri, polizia e guardia di finanza, ha evidenziato forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che avrebbero compromesso l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa. In particolare, l’ispezione delle forze dell’ordine si sarebbe concentrata sull’affidamento di alcuni servizi fondamentali per la comunità di Partinico: dalle gare d’appalto per il servizio della raccolta dei rifiuti ai servizi sociali.









