Favignana, inchiesta “Aegades”. Revocate le misure cautelari per l’ex direttore dell’Amp Donati

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani, Emanuele Cersosimo, ha emesso ordinanza di revoca della misura dell’interdizione dai pubblici uffici e della misura dell’obbligo di dimora a Roma a carico di Stefano Donati, ex direttore dell’Area Marina Protetta Isole Egadi, indagato nell’ambito dell’indagine “Aegades”.

Le misure cautelari erano state emesse dal medesimo GIP in data 15 luglio 2020.

La decisione del Giudice è scaturita all’esito delle dichiarazioni rese da Stefano Donati, e dalla corposa documentazione prodotta dallo stesso nel corso dell’interrogatorio di garanzia svoltosi a Trapani il 24 luglio 2020.



Si legge, nel provvedimento del GIP, che “l’istanza avanzata dal Difensore merita accoglimento in virtù dell’attenuazione dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari nei confronti del Donati”, che “l’autorizzazione all’utilizzo dell’autovettura elettrica in dotazione all’AMP rilasciata dal Sindaco Antinoro in …









Leggi la notizia completa