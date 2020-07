Castelvetrano, controlli nei sacchetti dei rifiuti – VIDEO

«La raccolta differenziata deve essere scrupolosamente fatta, per noi, i nostri figli ed il rispetto dell’ambiente. Ci sono alcuni cosiddetti “notabili” tra quelli più restii ad osservare le regole» lo ha detto il sindaco Enzo Alfano in un video divulgato tramite i social per portare l’attenzione dei cittadini sul servizio di raccolta differenziata.

Negli ultimi giorni, infatti, i carichi provenienti da Castelvetrano non sono stati accettati presso la discarica di Trapani. Colpa dei cittadini distratti che si ostinano a non differenziare bene. Gli operatori si sono ritrovati a raccogliere i sacchi dell’indifferenziato, trovando all’interno anche frazione organica e plastica.

Nel sacco nero dovrebbe essere raccolto tutto ciò che non si può differenziare, invece c’è chi preferisce mettere tutto dentro, in barba all’ordinanza sindacale.

Per qualsiasi dubbio i cittadini possono contattare il …









