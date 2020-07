A Scopello si è svolta la gara di nuovo in memoria del finanziere  Mazzarella

Si è svolto domenica 26 luglio, nella splendida cornice naturalistica del tratto costiero rospiciente il Borgo di Scopello, il “Trofeo Finanziere M.A.V.M. Vincenzo Mazzarella”, gara di nuoto in acque libere promossa dal Comando Provinciale Trapani con il contributo della Federazione Italiana Nuoto (FIN) – Comitato Regionale Sicilia ed organizzata dalla ASD “Aquarius” di Trapani.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comando Generale della Guardia di Finanza, è stato realizzato – grazie al fondamentale aiuto del Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, Gen. B. Vincenzo Parrinello – per ricordare il sacrificio del Finanziere M.A.V.M. Vincenzo Mazzarella, che fu ucciso il 30 giugno 1948, quando era in forza alla Brigata litoranea di Scopello, ad opera di fuorilegge appartenenti alla banda di Salvatore Giuliano nei quali il miliare si era imbattuto in località Punta Capreria, oggi all’interno della …









