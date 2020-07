Trapani, tentata rapina nella notte al centro storico. Uomo ferito dopo violenta aggressione

Nella notte di domenica 26 luglio, un uomo è stato accerchiato ed aggredito da 5 persone attorno alle 4.30 del mattino. I malviventi, da quanto si apprende piuttosto giovani, hanno agito picchiando la vittima per appropriarsi dell’incasso di un noto bar del centro storico.

L’episodio, avvenuto in Via Biscottai, è solamente l’ultimo di una serie ormai troppo lunga di atti di criminalità che nel cuore della notte scuotono la nostra città. Per il malcapitato, che si è difeso in tutti i modi trattenendo l’oggetto del contendere, tanta paura ed una microfrattura alla parte superiore dell’orbita. I criminali si sarebbero dati alla fuga una volta sceso in strada un uomo con un cane.

Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.









