Lo hanno accerchiato. Erano in cinque. Volevano l’incasso della serata. La vittima dell’aggressione ha opposto resistenza.

E’ stata picchiata, ma i malviventi sono fuggiti a mani vuote. E’ accaduto domenica notte in via Biscottai nella zona del centro storico di Trapani. Nel mirino, il titolare di un bar. Ad agire, cinque giovani che lo hanno bloccato.

Lui, però, ha reagito, riuscendo a metterli in fuga. Nella colluttazione con i rapinatori l’uomo è rimasto leggermente ferito.









Leggi la notizia completa