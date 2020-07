Rintracciati 125 migranti in fuga dal Cara di Caltanissetta

Sono stati rintracciati 125 migranti scappati ieri dal Cara di Caltanissetta quando ancora dovevano finire il periodo di quarantena.

I profughi fuggiti struttura di Pian del Lago sono in totale 184. Chi è stato rintracciato è stato riportato all’interno della struttura.

Si tratta di persone che devono fare la quarantena per le disposizioni anticovid.

Alle 18 però, anche a piedi scalzi, è cominciata la fuga di massa. Polizia e le altre forze dell’ordine hanno lavorato tutta la notte per rintracciarli e riportarli al Cara. Continuano le ricerche, soprattutto tra le campagne, per rintracciare gli altri fuggitivi.











