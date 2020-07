Revocati gli arresti domiciliari all’ex sindaco di Favignana Pagoto

Sono stati revocati gli arresti domiciliari all’ex sindaco di Favignana, Peppe Pagoto.

Arrestato nell’operazione Aegades, con l’accusa di essere al centro di un sistema di corruzione nel comune egadino, per Pagoto è stato disposto dal Gip Emanuele Cersosimo l’obbligo di dimora nel comune di Trapani, Erice e Valderice. Pagoto, difeso dall’avvocato Michele Cavarretta, si è dimesso da sindaco di Favignana pochi giorni dopo l’arresto.

Obbligo di dimora e revoca dei domiciliari anche per l’ex vicesindaco Vincenzo Bevilacqua, anche lui arrestato dalla guardia di Finanza nell’operazione che ha travolto il comune egadino.

Per l’ex assessore Sammartano, anche lui dimessosi dopo il blitz, è stato confermato l’obbligo di dimora ma anzichè a Trapani a Favignana.









Leggi la notizia completa