[Regolarità] Campobello. Ultimi preparativi prima dello start della “3^ Notturna in Beneficenza”

Sarà la location del lungomare ovest Tre Fontane, della cittadina trapanese a vocazione motoristica di Campobello di Mazara, ad accogliere calorosamente gli equipaggi partecipanti all’evento radunistico con prove di precisione cronometrica della regolarità classica, denominato Notturna in Beneficenza.

La manifestazione si snoderà lungo un percorso di circa 190 chilometri, mentre le prove cronometrate allestite con i tubi/pressostati saranno 5 da ripetersi 8 volte per un totale di 320 settori. Subito dapo lo start previsto alle ore 20:01, gli equipaggi affronteranno le p.c. lungomare ovest Tre Fontane a seguire piazza Garibaldi, piazza Nino Buffa,e sempre a Campobello piazza Eremita, seguiranno di nuovo per Tre Fontane dove affronteranno l’ ultima delle 5 prove l’Anfiteatro.

Sarà grande sfida al centesimo di secondo ed all’ultimo colpo di freno e acceleratore, lungo le tantissime prove strutturate per gli amanti della specialità, …









Leggi la notizia completa