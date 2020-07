Partanna, incontro di “Articolo Uno” con il segretario provinciale Antonio Gandolfo

Questo pomeriggio alle ore 17.30, nei locali del bar AlterEgo, Articolo Uno Partanna organizza un incontro tra tesserati e simpatizzanti alla presenza del segretario provinciale Antonio Gandolfo.

Il dibattito affronterà i temi della attualità politica locale e nazionale con particolare riferimento alla situazione economica e sociale del territorio, dopo la fase della emergenza sanitaria e delle ricadute sul mondo del lavoro, dei giovani e delle donne già duramente colpiti nella nostra terra.

La crisi amministrativa e politica di diversi comuni della provincia verrà esaminata per individuarne le cause e indicare i possibili rimedi, attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza alle scelte amministrative.

Verrà avviata la campagna tesseramento 2020 per dare sostegno alle iniziative della sinistra socialista ed ecologista, presente nel governo nazionale con il ministro della salute Roberto Speranza, segretario nazionale di Articolo Uno.









