Pantelleria, uccelli si schiantano contro un aereo

Impatto tra uccelli e un aereo a Pantelleria. E’ successo ieri mattina quando l’aereo Pantelleria-Milano Bergamo, con partenza 8.35, si è schiantato contro alcuni volatili.

“Tanta paura – spiega il Comandante provinciale VVF di Trapani, ing. Salvatore Tafaro – ma per fortuna e per competenza dei piloti nessuna conseguenza, durante il decollo del volo “Volotea” Pantelleria-Bergamo. Durante la fase del decollo un grosso volatile sembra che sia stato aspirato all’interno del motore. Subito il pilota ha azionato l’impianto frenante. Sono immediatamente scattate le operazioni previste per emergenza aeroportuale con l’intervento dei Vigili del Fuoco.”otea è una compagnia aerea certificata dalla International Air Transport Association (IATA) e ha recentemente ottenuto il rinnovo della certificazione IOSA. Il programma di audit IATA sulla sicurezza operativa (IOSA) è un sistema di valutazione riconosciuto e accettato a livello internazionale, progettato per valutare i sistemi operativi …









