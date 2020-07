Migranti. Nuova fuga di massa a Porto Empedocle 

Nuova fuga in massa di migranti da strutture di accoglienza in Sicilia: dopo il caso del Cara di Caltanissetta, oggi a centinaia sono fuggitti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle.

Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Nella tensostruttura, con una capienza massima di 100 persone, erano ospitati 520 migranti.

Intanto un nuovo sbarco a Lampedusa, che vede riempirsi ancora di più l’hotspot. Un barchino con a bordo 16 tunisini, fra cui 9 minorenni, è stato intercettato e bloccato, a largo dell’isola, da una motovedetta della Guardia costiera. I migranti sono stati fatti sbarcare al molo Madonnina perché il molo Favarolo è stracolmo di imbarcazioni tunisine e le motovedette non riescono più ad attraccare agevolmente. Il gruppo, l’ennesimo che approda oggi, è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola dove si è arrivati a 726 presenze a fronte dei 95 posti disponibili.









