Marsala, scrive Paolo sui disagi per la continua mancanza di corrente elettrica in zona Signorino 

Gentile redazione di Tp24,

vi scrivo per dire che i villeggianti e i residenti di contrada Fossarunza, zona Signorino a Marsala, per la frequentissima mancanza di energia elettrica nelle ore serali, esprimono il loro disappunto per i disagi cui vanno incontro: cene con amici e parenti al buio, elettrodomestici che non funzionano, mancanza di acqua calda e molte altre privazioni inconcepibili nel 2020 in una zona di punta della città di Marsala.

È superfluo dire che questo nuoce non poco al settore turismo. Alle innumerevoli segnalazioni, l’ufficio tecnico Enel continua a rispondere che la situazione è al vaglio di chi di competenza e che dovrebbe risolvere il problema, ma intanto siamo quasi ad Agosto e molti ospiti abitudinari hanno scelto già mete di villeggiatura diverse.

Questo è quanto preme rendere pubblicamente noto da parte di cittadini che pagano regolarmente le bollette, con spese fisse esose e insoddisfatti del …









