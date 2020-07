La differenziata degli indisciplinati, Barresi: “Mi dite che raccolta è questa?”

«Ingiustificata e insopportabile superficialità». L’assessore comunale Irene Barresi è sbottata dopo l’ennesimo resoconto dei conferimenti dei rifiuti presso la discarica di Trapani, dove i carichi provenienti da Castelvetrano non sono stati accettati. Colpa dei cittadini distratti che si ostinano a non differenziare bene. L’ultimo caso è di qualche giorno fa: sabato, nella zona 1 (parte di Castelvetrano e Triscina), gli operatori si sono ritrovati a raccogliere i sacchi dell’indifferenziato, trovando all’interno, con grande sorpresa, anche frazione organica e plastica (nella foto sotto). «Il comportamento di questi cittadini viene pagata a caro prezzo da tutta la comunità – spiega l’assessore Barresi – perché mette a rischio la regolare raccolta delle giornate successive».

Nel sacco nero dovrebbe essere raccolto tutto ciò che non si può differenziare, invece c'è chi preferisce …









