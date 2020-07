Il Porsche Club GT diventa rovente nelle supersfide di Monza

Cambiano gli equilibri nelle classifiche del nuovo monomarca di time attack, che ha vissuto una domenica mozzafiato a colpi di giri veloci sulle 911 da corsa e stradali: nel secondo round 2020 salgono sul gradino più alto del podio i milanesi Ivan Costacurta e Andrea Giorgi, il presidente del Porsche Club Umbria Diego Locanto e il ravennate Manetti. Prossimo appuntamento a Imola il 13 settembre dopo la pausa estiva

Si fanno roventi le supersfide del Porsche Club GT, il cui secondo round 2020 è andato in scena rivoluzionando classifiche e forze in campo all’Autodromo Nazionale di Monza. In una domenica molto calda e nel rispetto delle normative sportivo-sanitarie, il monomarca nazionale di time attack ha vissuto una tappa cruciale nel “tempio della velocità”, scenario ideale per la continua ricerca del limite che ha permesso a diversi protagonisti di ribaltare gli equilibri della specialità che premia il giro …









Leggi la notizia completa