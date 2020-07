Il passo indietro di Andreana Patti a Marsala. Peppe Bologna: “Un’attrice, si dimetta”

Passo indietro? dimissioni subito

ho letto, disgustato, la lettera di non candidatura a marsala della Patti.

Da subito ritengo che la dottoressa Patti debba dimettersi o esser licenziata per incompatibilità anche ambientale dalla carica di assessore della giunta del comune di trapani a guida Tranchida-gargamella. Sarebbe un bel cavallo di Troia.

Una candidatura nel centro sinistra disse(Patti) e nel contempo teneva riunioni quasi riservate con Tranchida, Fazio, ombra e, da fantasma, Turano. Una candidatura gradita anzi voluta e proposta da Attiva Sicilia ( gli ex cinquestelle) capitanata da quel on. Tancredi, sfiorato dall inchiesta Marenostrum con protagonista Fazio.

Nella ”commovente” e miserevole lettera, la esperta Patti si dichiara inadeguata ai tatticismi. Che attrice!

Chiede e/o si offre come candidata del PD, nel contempo ha il sostegno assoluto di Ombra(musumeci?), di Fazio e Tranchida(per quel poco che ormai pesano) , ha anche lo ”spontaneo sostegno” di Tancredi, che …









Leggi la notizia completa