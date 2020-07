I Florio e la mafia. Lo strano furto all’Olivuzza

Oggi e domani sulle nostre pagine vi proporremo un approfondimento sui rapporti che legavano la famiglia Florio alla mafia, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Tutto quello che riporteremo è stato ripreso dal Rapporto Sangiorgi (1898/1900) e dai lavori dei principali studiosi dell’argomento (Salvatore Lupo, John Dickie, Orazio Cancila).

1. Un brusco risveglio

In una fredda mattina del gennaio 1897 i domestici del Villino Florio all’Olivuzza sono assaliti dal timore di svegliare i padroni di casa. Non sanno come dire loro che qualcuno, durante la notte, è riuscito a entrare nella residenza e a rubare molte, preziosissime opere d’arte. Però c’è qualcosa di strano. Dopo il suo brusco risveglio, Ignazio Florio junior sembra indirizzare le sue ire e dare la colpa non ai ladri, ma al suo giardiniere, un tale Francesco Noto.

2. Un giardiniere di cui fidarsi

Francesco Noto non









