Grandi risultati per la scuola calcio Castelvetrano Selinunte

Con l’ufficialità della F.i.g.c., l’A.S.D. Castelvetrano Selinunte, vince il campionato Provinciale Under 17 laureandosi Campione Provinciale e il campionato Regionale Under 16. Grandi e lusinghieri risultati per la società che ormai da anni e’ considerata una delle migliori scuole calcio isolane.

Grande merito ai Mister Bellomo e Pizzitola che hanno guidato le 2 squadre. Il responsabile della scuola calcio, Nicola Pizzitola, dichiara: «per noi come società che è formata da un gruppo di amici tra cui Curiale, Piccolo, Messina, Licata, e mio fratello, è un grande onore portare avanti questa scuola calcio che rappresenta un orgoglio per la città».

«Ormai da quasi 20 anni facciamo attività tra mille difficoltà – prosegue Pizzotola – e con i nostri quasi 300 bambini iscritti, siamo una delle più grosse scuole calcio della provincia, che rappresenta un punto …









