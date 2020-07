Domani Salvo Bilardello presenta il suo nuovo libro, “Il violino della salvezza”

Domani alle 19, presso l’Oratorio dei Salesiani di Marsala, Salvo Bilardello presenta il suo nuovo libro, Il violino della salvezza, vincitore del premio “Fai viaggiare la tua storia” 2020, indetto da LibroMania Dea Planeta. Con l’autore dialogano l’Arciprete don Marco Renda e il giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo. All’incontro, organizzato dalla Libreria Mondadori di Piazza della Repubblica, interverrà anche il sindaco Alberto Di Girolamo.

TRAMA

A ottobre Trieste sembra un dipinto. Dal porto si stende una tela blu e all’orizzonte luccicano come argento le vele della Barcolana gonfiate dal vento. Anche il commissario Renzo De Stefano, da poco trasferitosi a Trieste da Aquileia per raggiungere la sua compagna, cerca di godersi l’atmosfera di festa che la famosa regata porta in città, quando arriva la notizia che la 47° edizione della gara è stata macchiata da un duplice delitto: a bordo di …









