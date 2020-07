Covid-19, qual è l’attuale situazione in provincia di Trapani? Rimangono 4 i casi positivi accertati da parte dell’Asp Trapani. Due a Marsala, 1 ad Alcamo (si tratta di una signora di origini marocchine che ha partorito all’ospedale “Cervello” di Palermo e si trova lì ricoverata sino a quando non si negativizzerà) e 1 a Mazara del Vallo. Tutti sono asintomatici.

Un altro paziente, originario della provincia di Catania, è risultato, invece, positivo al tampone pre-triage a cui è stato sottoposto presso l’ospedale di Castelvetrano. L’uomo era di passaggio ed è stato trasferito presso l’ospedale “Cervello” di Palermo. Attualmente in provincia non si registrano focolai, ma dall’Asp Trapani invitano alla prudenza, al senso di responsabilità e all’uso dei presidi di protezione.

L’articolo Covid, positivo al pre-triage di Castelvetrano. 4 casi in provincia …









Leggi la notizia completa