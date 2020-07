Coronavirus, aumentano i positivi in Sicilia (195). Nuovo caso a Marsala 

C’è anche il nuovo caso positivo di Marsala tra i 14 nuovi contagi da Coronavirius in Sicilia. Così come anticipato ieri su Tp24, si tratta di una donna marsalese che, dopo aver fatto il tampone è risultata positiva al Covid-19.

Ieri, però, assieme al nuovo contagio, c’è stata anche una buona notizia. Una delle due donne marsalesi, la ragazza che è tornata da Bergamo e che da tempo era positiva, ha avuto conferma dall’Asp di essere finalmente negativizzata. Riepilogando, sono quattro i positivi in provincia di Trapani.

Ci sono due donne positive a Marsala, un uomo a Mazara del Vallo e poi la donna residente ad Alcamo, ma che si trova ricoverata a Palermo, in attesa di negativizzazione, dopo aver partorito nei giorni scorsi. In totale i contagiati in provincia di Trapani sono 136, di cui 5 deceduti, 4 ancora positivi e 127 guariti.

I dati regionali – Continuano ad









