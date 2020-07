Chi crea e utilizza un profilo falso su facebook può andare in galera 

Chi realizza un profilo falso su facebook può andare in galera. Per la Cassazione, creare e utilizzare un falso profilo Facebook integra il reato di sostituzione di persona anche se si utilizza un’immagine caricaturale

Creare e poi utilizzato un falso profilo Facebook integra – lo riporta lo Studio Cataldi – il reato di sostituzione di persona previsto e disciplinato dall’art. 494 c.p. Non rileva che nel profilo sia stata impiegata una caricatura della persona offesa. A chiarirlo la sentenza n. 22049/2020 (sotto allegata) della cassazione emessa alla fine della vicenda processuale che segue.

La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna l’imputato alla pena condizionalmente sospesa di due mesi e 15 giorni di detenzione per aver offeso la reputazione della persona offesa a mezzo Internet creando falsi profili su Facebook con immagini caricaturali della stessa, per averle inviato messaggi offensivi e attribuito un falso nome. Reati contemplati dall’art. 595 …









