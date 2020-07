A Marausa, il passaggio a livello incubo degli automobilisti

L’incubo per i residenti e i villeggianti della frazione di Marausa, alle porte di Trapani, ma anche per quelli delle contrade limitrofe si chiama passaggio a livello. Tutte le mattine, infatti, è la stessa storia.

Davanti alle barriere metalliche abbassate, per il passaggio del treno, di via San Francesco si viene a creare una lunga coda d’auto. Chi resta incolonnato deve attendere almeno mezzora prima di riprendere a circolare con la vettura.

Poi, però, ci sono altri 10 minuti d’attesa perchè superato il passaggio a livello di Marausa, i mezzi rimangono bloccati davanti al passaggio a livello di Salingrande.

Anche qui sosta obbligata per attendere il passaggio sempre dello stesso treno che procede a passo d'uomo. Residenti e villeggianti ormai hanno perso la pazienza e sollecitano la realizzazione di sotto-passi.









