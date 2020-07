Vasto incendio nell’Agrigentino. Interviene l’Aeronautica di Trapani

Ieri un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto per domare un esteso incendio boschivo sviluppatosi nella zona di Burgio, in provincia di Agrigento.

L’equipaggio, impiegando il vettore del reparto, l’elicottero HH139A, è riuscito a domare l’incendio, dopo 3 missioni intervallate dal rientro in base per effettuazione dei necessari rifornimenti di carburante. L’equipaggio ha effettuato un totale di 7 ore di volo, eseguendo 45 sganci con benna e lanciando 40mila litri d’acqua.

Il decollo per la prima missione è avvenuto alle 9:50. L’elicottero ha raggiunto rapidamente la zona di operazioni (20 minuti) dove ha immediatamente iniziato l’attività di repressione del fronte di fiamma, rifornendosi da vasche idriche artificiali messe a disposizione dal Corpo Forestale dello Stato e da un vicino lago artificiale.

L’ultimo atterraggio è avvenuto …









