Vallate Aretine, disputata anche la prova numero 4. Lucky di nuovo al comando [Notizia in aggiornamento]

Sui 14,55 km di “Rassinata” La Lancia Delta di “Lucky” torna al top, davanti alle 911 di Salvini (2°raggruppamento) e Da Zanche (4°raggruppamento). Lombardo (Porsche 911 SC) davanti nel terzo raggruppamento. Parisi (911 S) nel 1°raggruppamento.

La coppia Lucky-Pons su Lancia Delta HF Int. si aggiudica la prova numero quattro con sette secondi di vantaggio sulla Porsche Carrera RS di Salvini-Salerno del 2°raggruppamento. Terzo crono per la Porsche 911 SCRS di Da Zanche-De Luis a quasi tre secondi da Lucky. Buona la prestazione finora di Mark Valliccioni, con la BMW M3, segnando nuovamente un quarto tempo nella prova di “Rassinata”.

Quinto crono per la Porsche 911 SC di Lombardo-Ratnayake confermandosi in testa alla lista degli sfidanti del 3°Raggruppamento seguito anche se a distanza dall’equipaggio Ambrosoli-Corbellini con u’altra Porsche 911 SC.

Solo sesto crono il sammarinese Marco Bianchini insieme a Giulia …









