“Una punta di Sal”. Corrotti e corruttori

Non trascorre settimana senza che non si abbia notizia di corruzioni in ambiti privati e pubblici. Per appalti, per commesse, in ambiti sanitari, scientifici o pseudo tali, in piccoli e grandi affari, in un crescendo impressionante di violazione o di aggiramenti di legge. Sembra che solo la magistratura sia in grado, con i tempi e le modalità proprie, di mettere freno alle violazioni.

Si va dall’infiltrazione mafiosa, alle corresponsabilità politiche, fino ai dettagli di imprenditori, funzionari o tecnici coinvolti. Non viene escluso il nostro territorio, vedi Erice, Favignana, avvisi garanzia spiccati a decine verso componenti e impiegati nelle pubbliche amministrazioni.

Di fronte a tali disastri la reazione è di condanna, ma con coscienza inversamente proporzionale alla gravità delle violazioni. Mentre per la singola corruzione la reazione di condanna è netta, per i grandi problemi del pianeta, come l’ambiente, una specie …









