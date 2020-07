Picchiarono un uomo a Marsala. Due trapanesi a processo

La Procura di Marsala ha citato direttamente a giudizio, per lesioni personali aggravate, due trapanesi: Vincenzo e Angelo Daidone, rispettivamente di 61 e 29 anni, padre e figlio, abitanti nella frazione Rilievo.

Il processo inizierà l’11 dicembre, nell’aula “Marchetti” del Palazzo di Giustizia di via del Fante, davanti al giudice monocratico Matteo Giacalone. Nel capo d’accusa, si legge che i due trapanesi “dopo una banale discussione, aggredivano Abate Maurizio (38 anni, marsalese, residente in contrada Digerbato, ndr), strattonandolo ripetutamente e colpendolo con pugni e schiaffi e, nonostante l’Abate tentasse di divincolarsi, lo inseguivano e, mentre Daidone Vincenzo lo tratteneva per le braccia, Daidone Angelo lo percuoteva con calci, pugni e schiaffi così da provocargli una frattura composta della IX costa destra, contusioni al volto, escoriazioni multiple al volto e al collo e quindi delle lesioni personali giudicate guaribili in trenta …









